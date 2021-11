Enceintes amplifiées JBL EON700

L’atténuateur automatique (Ducking) abaisse automatiquement le niveau de la musique lorsqu’un signal venant du micro est détecté. Et les oreilles sont protégées grâce à l’éliminateur automatique de larsen dbx intégré.

Le streaming Bluetooth 5.0 intégré profite des dernières performances du protocole pour une latence réduite, et une portée plus longue. Deux connecteurs combo pour les entrées et une sortie cascade sur XLR pour des enceintes supplémentaires complètent les options de connectivité. L’accès aux fonctions des enceintes s’effectue via un écran LCD EasyNav ou en utilisant l’application universelle JBL Pro Connect pour effectuer des réglages de n’importe où dans la salle.

Les accessoires tels qu’une barre de couplage ou un étrier offrent des options de configuration flexibles, permettant d’adapter le système aux salles. Et comme ces enceintes sont empilables, il est plus facile de les stocker et de les transporter.

Comme toutes les enceintes JBL, les enceintes EON700 subissent 100 heures de tests pour s’assurer qu’elles fonctionneront en condition réelle. ■