Festival Innovasound – du 17 au 19 septembre

Innovasound est un festival labellisé Réseau SPEDIDAM dédié aux musiques créatives et à l’innovation sonore. Pour sa seconde édition en partenariat avec le Centquatre-Paris, Innovasound propose différents concerts, performances et expériences musicales qui valorisent la rencontre de l’humain et de la technologie par le biais du son, de la musique et des artistes.