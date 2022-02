FLUX:: Immersive SPAT Revolution 22.02 à présent avec WFS

Pour répondre à la demande actuelle des spectacles proposant une expérience immersive au public, FLUX:: Immersive annonce la sortie d’une licence optionnelle fournissant la technologie WFS (Wave Field Synthesis) pour la reproduction audio spatiale.

Le module optionnel WFS s’intègre au moteur de mixage audio de SPAT Revolution et permet de déployer la technique de la synthèse de front d’ondes sur des systèmes de haut-parleurs colinéaires (ligne de haut-parleurs dans une configuration frontale) et avec des arrangements qualifiés de haut-parleurs 2D/3D entourant le public.

“Nous avions l’intention d’offrir une approche flexible de la technique WFS pour les systèmes qui n’ont pas la densité ou l’espacement typique entre les haut-parleurs. Nos essais sur le terrain ont simplement prouvé que l’utilisation de cette technique, même dans une configuration non classique, pouvait donner des résultats supérieurs dans la qualité de la restitution du champ sonore”, déclare Gaël Martinet.

La synthèse de front d’ondes est une technique de reproduction audio spatiale caractérisée par la création d’environnements acoustiques virtuels. Elle produit des fronts d’onde artificiels synthétisés par un certain nombre de haut-parleurs, dans le but de reproduire les véritables attributs physiques d’un champ sonore donné sur une zone d’écoute étendue. Contrairement aux techniques de spatialisation traditionnelles, telles que l’approche a la direction (Angular, VBAP, VBIP, LBAP), la localisation des sources virtuelles dans le WFS ne dépend pas des sources sonores fantômes et de la position de l’auditeur. La position reste stable pour un seul auditeur se déplaçant.

Il ajoute : “Nous avons été enfermés avec d’anciens paradigmes auditifs tels que les principes stéréophoniques et l’illusion acoustique qu’ils créent. Maintenant, cette approche WFS permet une contribution complètement différente des haut-parleurs au système et à l’ensemble de la zone d’audience qu’ils couvrent.”

Grâce à la licence optionnelle WFS de SPAT Revolution, les sessions SPAT Revolution Ultimate v22.02 peuvent désormais utiliser la technique WFS comme option de panoramique dans les configurations de room utilisant des canaux discrets (channel based room) au sein même de l’application SPAT Revolution.

Dans le but d’accompagner au mieux le déploiement de SPAT Revolution et des systèmes WFS, FLUX:: Immersive met à disposition son équipe de spécialistes et propose désormais des services de consulting nécessaires à la réalisation de tous projets. De la recommandation des meilleures pratiques aux fichiers de configuration du système. ■