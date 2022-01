FLUX:: Immersive annonce la sortie du FLUX:: Session Analyzer v22.01 qui intègre à présent le support du Loudness – LUFS Metering et le support des E/S physiques.

L’analyse des statistiques nous aide à prendre des décisions concernant tous les aspects de l’audio, les niveaux et la dynamique, le contenu fréquentiel réel, la façon dont l’image stéréo est présentée, et bien d’autres choses qui affectent le résultat du mixage final.

La mesure de l’intensité sonore joue un rôle important dans la production et la distribution de tout type de formats audio, et elle est essentielle lors de la production de contenu pour la musique, les podcasts et le streaming, la télévision et la diffusion en direct.

FLUX : : Session Analyzer inclut désormais la mesure du loudness avec des modes de mesure pré-configurés pour les normes standards type ITU-1770 et EBU-R128, et pour les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple, YouTube, Apple, Netflix, etc…

Mesure de l’intensité sonore (Loudness)

LUFS – EBU R128 / PLOUD

Statistiques de mesure en temps réel (dans les présentations Spectre,

Spectrogramme et Scope)

Modes de mesure du loudness selon diverses normes pour les plateformes de

streaming, notamment : Spotify, Apple, YouTube, Apple, Netflix, etc.

Mesures entièrement configurables, y compris l’option Dolby Dialogue Intelligence.

Prise en charge des E/S physiques

Prise en charge complète des E/S matérielles via ASIO et Core Audio, en plus du plugin SampleGrabber, avec jusqu’à 2 canaux (mono/stéréo) et prise en charge de fréquences d’échantillonnage jusqu’à 384 kHz (DXD), notamment : 44,1, 48, 88,2,

96, 176,4, 192, 384 DXD.

E/S physiques – ASIO / Core Audio

Plugin SampleGrabber (disponible dans tous les formats de plug-in standard)

FLUX:: : Session Analyzer est disponible dès maintenant auprès de FLUX:: Immersive et ses revendeurs. Le Session Analyzer v22.01, avec le support du Metering et du Hardware I/O, est une mise à jour gratuite pour tous les propriétaires actuels du Studio Session Analyzer. De plus, le FLUX:: Analyzer Essential v22.01, qui inclut désormais toutes les fonctions de mesure et d’intensité sonore de l’ancien module optionnel Metering/Loudness, est une mise à niveau gratuite pour tous les propriétaires actuels de l’Analyzer Essential.

FLUX:: Analyzer

https://www.flux.audio/project/flux-analyzer/ ■