Best Audio & Lighting vous invite à participer à une formation gratuite SpaceMap Go, qui se déroulera les 18 et 19 janvier 2022. Seront abordés les thèmes suivants :

AVB-Milan

Introduction Spacemap Mode

Configuration IPv4 du système

Construction Spacemap 2D / 3D

Principes de design

Control externe / OSC / RTT RpM / Plug-ins

Bass Management / Reverbs

Travaux pratiques par groupes

Pour vous inscrire, faites votre demande par mail à l’adresse : sebastien@bestaudio.fr ■