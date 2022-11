Projet Home Studio annonce l’arrivée de la formation « Mastering en Home Studio », qui se présente sous la forme de près de six heures de vidéos réparties en neuf chapitres. L’objectif principal étant d’apprendre à masteriser des morceaux de façon autonome en contexte home studio. De niveau débutant à intermédiaire, la formation contient des éléments théoriques et une mise en pratique à l’aide de 5 mini-morceaux téléchargeables. Le formateur Adrien Perinot montrera quelles actions entreprendre pour corriger différents problèmes avec un travail d’écoute.

Les sujets suivants sont ainsi abordés :

Explication de la chaîne de traitement usuelle en mastering ● Préparation, ordonnancement et édition des pistes ● Correction de la balance fréquentielle ● Contrôle de la macrodynamique ● Ajout de glue sonore, ajout de punch ● Correction ciblée de problèmes du mix ● Gestion de l’image stéréo (avec notamment des outils mid/side) ● Coloration analogique ● Utilisation des limiteurs/maximizers ● Mesure de la loudness (sonie) et exports vers les plateformes de streaming ● Méthodes d’export.

A la fin de la formation, les stagiaires auront à leur disposition les techniques nécessaires pour masteriser vous-même n’importe quel morceau.

Selon le fondateur de Projet Home Studio, Adrien Perinot : « Lorsque j’ai commencé à mixer et masteriser mes propres morceaux, je trouvais toujours que mes sons étaient moins forts que les productions professionnelles, et que ça ne sonnait pas comme un produit fini. Et puis, certes je comprenais qu’il fallait utiliser des égaliseurs, des compresseurs, et des limiteurs pour le mastering, mais je ne savais ni dans quel ordre, ni pour quoi faire. Cette formation « Mastering en Home Studio », c’est simplement celle que j’aurais aimé avoir à mes débuts pour améliorer rapidement mes morceaux et obtenir un son plus professionnel. »

La formation « Mastering en Home Studio » est disponible dès à présent et se décline en trois éditions différentes :

Basique : formation seule avec les pistes audio brutes ● Standard : similaire à l’édition Basique, mais avec en plus un passage de mix dans un compresseur analogique et l’accès à un groupe d’entraide Facebook privé ● Pro : similaire à l’édition Standard, mais avec en plus une critique personnalisée au format vidéo d’un mix ou master.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.projethomestudio.fr/formation-mastering-home-studio/ ■