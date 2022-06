Freevox distribue Hollyland

Avec comme volonté première de développer les services dédiés aux prestataires et aux installateurs audiovisuels, Hollyland arrive chez Freevox. Fondée en 2013 et forte de ses années de recherche et développement et d’expériences dans les technologies et applications sans fil, la marque Hollyland propose des solutions intercom sans fil basées sur la technologie DECT (1.9GHz) conçues pour un usage professionnel.

Hollyland propose une nouvelle série d’intercoms sans fil full-duplex, Solidcom. Premier système de cette série, Solidcom M1 est adapté aux événements de petit et moyen format, et au quotidien dans les domaines de la production audiovisuelle, de l’exposition, des concerts, des centres de loisirs, des lieux de cultes, etc… Doté de ses propres algorithmes de suppression du bruit et une large réponse en fréquence, une antenne est incorporée dans la station de base pour faciliter l’installation. Doté d’un design de commande minimaliste, le beltpack promet une expérience d’utilisation intuitive, et les paramètres et le groupement du système peuvent être réglés via la station de base, l’app ou le Web. Les packs Solidcom M1 sont livrés en version quatre ou huit beltpacks et prennent en charge la connexion en cascade de plusieurs dispositifs, ainsi que trois groupes de communication maximum. ■