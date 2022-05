Genelec GLM 4.2 : de la stéréo à l’immersif￼

Avec l’introduction la version 4.2 de son logiciel GLM et de l’interface AES/EBU multicanal 9301B*, Genelec va faciliter la configuration et la gestion de ses systèmes Smart Active Monitoring.

La mise à jour GLM 4.2 est alimentée par l’algorithme d’étalonnage automatique de pièce AutoCal 2 et introduit d’autres fonctionnalités, y compris le rapport acoustique Grade Room, le contrôle à distance des paramètres clés et l’étalonnage symétrique des groupes de moniteurs et de subwoofers.

Avec les informations recueillies lors de l’étalonnage AutoCal, le rapport Grade donne à l’utilisateur une analyse des performances de sa salle et de son système de monitoring, conformément aux recommandations en vigueur (dont l’ITU-R BS 1116). Il fournit des observations et des conseils spécifiques sur les problèmes acoustiques, aidant les utilisateurs et les concepteurs de studio à affiner le traitement acoustique de la pièce, à ajuster les positions des moniteurs et des auditeurs et à optimiser la gestion des basses.

Si le téléchargement du logiciel GLM 4.2 est libre et la réception du rapport Grade disponible gratuitement à titre d’offre de lancement tout au long de 2022, un outil est cependant indispensable pour se lancer : le kit 8300-601, qui comprend l’adaptateur réseau GLM, un microphone d’étalonnage 8300A et un support de microphone, un câble USB de 1,8 m et un guide de connexion rapide.

Pour s’inscrire, ouvrir un compte sur le Cloud Genelec et recevoir le rapport Grade des mesures en PDF :

www.genelec.com/glm-grade

(*) L’interface 9310B, refonte du modèle 9301A, disponible vers le troisième trimestre 2022, fera passer la création de systèmes de monitoring immersifs de 8 à 16 canaux (et même 32 en cascadant deux interfaces). ■