Interface audio Apogee Boom￼

Les étages de conversion de la Boom utilisent des composants de conversion analogique-numérique et numérique-analogique haut de gamme. Toutes les entrées acceptent un niveau d’entrée maximum de +18dBu. Les préamplis micro offrent un gain de 62 dB, ils permettent d’alimenter des microphones tels que le SM7B de Shure.

La sortie casque zéro ohm de la Boom permet de piloter même les casques “hi-fi” à haute impédance avec clarté et une réponse en fréquence équilibrée. La Boom offre un DSP intégré. Grâce à la tranche de console Symphony ECS (conçue avec le mixeur Bob Clearmountain), vous pouvez modifier vos sources d’entrée avec un égaliseur trois bandes, une compression et une saturation qui ajoute la chaleur et le grain des appareils analogiques. L’ECS Channel Strip est également disponible en tant que plugin natif d’Apogee, ce qui permet d’ajouter le même caractère à n’importe quelle piste de votre mixage.

L’interface permet de produire du streaming en direct avec le mixeur intégré et le mode Loopback. Vous pouvez ainsi écouter votre jeu, votre playlist Spotify et vos notifications de chat en même temps. Ableton Live Lite est fourni avec Boom. Il s’agit d’un moyen simple et original d’écrire, d’enregistrer, de produire et de jouer votre propre musique. Il comprend des flux de travail, des instruments et des effets pour créer de nouveaux sons, enregistrer des idées, se produire sur scène et bien plus encore.