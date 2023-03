L2P, La convention dédiée au hip-hop du 8 au 11 mars 2023

La L2P Convention, événement hip-hop et street culture, revient à La Place et rayonnera dans tout Paris avec des conférences, workshops, masterclasses, concerts et expositions. Cette nouvelle édition permettra aux professionnels.les et au public de se rassembler pour échanger et enrichir le débat, s’informer sur les tendances, développer leur réseau et favoriser la structuration d’un mouvement artistique incontournable.

Avec la L2P Convention, La Place rassemble des acteurs emblématiques du secteur, qu’ils soient figures historiques, artistes émergents, journalistes… Professionnel.les de tous horizons, vont se croiser, échanger, partager leurs expériences et dispenseront leurs conseils à travers plus de 30 conférences et masterclasses. Le public pourra également profiter du volet festival avec des concerts, dj sets, de la danse, des projections ou encore la présentation de l’équipe de France de break aux J.O.

WWW.L2PCONVENTION.COM ■