L’INA a encore des places disponibles sur sa formation : « La sonorisation de concert : maîtriser les différents postes », à présent finançable via votre CPF (Compte Personnel de Formation).

Entourés de professionnels du métier, les stagiaires apprendront à mettre en œuvre et à exploiter un système de sonorisation complet, aussi bien à la façade, aux retours et en record. Les travaux pratiques auront lieu par groupe de 3 personnes maximum en compagnie de musiciens professionnels, sur un plateau technique de 400m2 et deux de 80m2.

Destinée au sonorisateurs débutants ou en reconversion, cette formation aborde l’ensemble d’un workflow de sonorisation de concert via une alternance d’apports pratiques et théoriques.

La sonorisation de concert : maîtriser les différents postes – Du 23 mai au 3 juin 2022

Finançable via le CPF

Infos et Inscriptions : https://www.ina-expert.com/formation-professionnelle/la-sonorisation-de-concert-maitriser-les-differents-postes.html ■