L’Adieu à Peter Lawo

Peter Lawo, fondateur de l’entreprise allemande qui porte son nom, est décédé le 24 novembre 2022, à l’âge de 85 ans. L’ingénieur et entrepreneur engagé avait fondé la société en 1970.

Dans les années 1970, Peter Lawo a développé un processeur de son électronique pour la musique du compositeur contemporain Karl-Heinz Stockhausen, qui a influencé de nombreuses compositions musicales. Ses relations avec des musiciens ont conduit à des projets avec la radio régionale Suedwestfunk (SWF) et à des installations au « Studio expérimental » de la station. Cela a été suivi par le développement du premier système de mixage audio pour SWF, qui a été utilisé pour des mixages musicaux avec des artistes tels que Pierre Boulez, Luigi Nono, Brian Ferneyhough, Christobal Halffter et Dieter Schnebel. Sur la base de ce succès, Lawo a établi des contacts avec des intégrateurs de systèmes et de diffusion. La devise de Peter Lawo a toujours été : « Écoutez vos clients et vos utilisateurs, découvrez ce dont ils ont vraiment besoin et trouvez des solutions qui vont au-delà de ces besoins ». Ses premières consoles de mixage pour la diffusion, qui étaient encore analogiques à l’époque, se caractérisaient par une construction et une qualité sonore sans compromis. Au début des années 1980, Lawo utilisait la technologie informatique dans ses consoles de mixage et construisait le « Programmable Audio Control » (Programmierbare Ton-Regie, PTR) avec traitement du signal analogique et contrôle numérique de tous les paramètres de mixage, pour lequel Lawo développait des faders motorisés intégrés. Avec ce système, la société Lawo s’est imposée dans le broadcast avec des solutions innovantes. Entre-temps, la marque s’est concentrée sur la technologie audio pour la diffusion. En 1994, la première série de consoles de mixage mc entièrement numériques, a remporté un grand succès sur les marchés allemand et européen. En 1999, Peter Lawo a remis les rênes de l’entreprise à son fils Philipp Lawo.

L’entreprise a perdu un ingénieur passionné, inventeur ingénieux et entrepreneur dévoué, qui s’est donné corps et âme au bien-être de son entreprise même après sa retraite. ■