Le 3ème cycle de Christian￼

Le 23 juin dernier, Christian Crolle avait réuni ses amis et collègues (ce sont souvent les mêmes), pour annoncer SON « Independence Day », le 4 juillet prochain. Comme il l’a dit lui-même avec beaucoup d’humour dans son discours de bienvenue, cela faisait presque 35 ans qu’il vivait avec sa maîtresse : YAMAHA. L’heure est venue de se consacrer à plein temps, à son épouse Isabelle, à sa famille, et à ses passions comme la musique. Alors dans quelques mois, si vous vous baladez du côté de Paimpol et que vous entrez au bar La Falaise, il y a de fortes chances que vous y rencontriez Christian, qui aura ajouté à son répertoire quelques chants de marins dont les paroles se glisseront entre deux morceaux de Prince, de Queen ou de Pink Floyd.

Mais, direz-vous, qui va assurer la relève dans l’entreprise aux trois diapasons ? Qu’on se rassure, la barre est entre de bonnes mains, Bertil Sommer prend la direction de l’audio professionnel et de la communication unifiée de Yamaha Musique France.

L’Equipe de SONOMAG adresse tous ses vœux de succès à Bertil et de bonheur à Christian pour son entrée dans son 3ème cycle ! ■

Merci à Jérôme Wargnier pour la photo