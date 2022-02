Le Cursus 3D Sonore de Whiti-Audio Formation s’élargit￼

Whiti-Audio Formation ajoutera à son cursus la Formation Soundscape de chez d&b très prochainement.

Ce module vient compléter les huit autres existants tels que SPAT Révolution, L-Isa, Initiation à la 3D sonore et tous les autres que vous pouvez retrouver sur le site www.formation.whitiaudio.fr

Participez à votre rythme et selon vos besoins à un, deux ou trois modules par an et formez-vous aujourd’hui au son de demain. ■