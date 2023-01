Les moniteurs de studio HEDD arrivent en France

A l’occasion de l’inauguration des nouveaux studios Miraval, vous avez pu découvrir les moniteurs de studio HEDD avec la paire de Type 30 qui trônent sur la console SSL 4000 historique. A partir du 24 janvier 2023, la marque est officiellement disponible en France chez les principaux revendeurs.

Les moniteurs HEDD sont fabriqués à Berlin, en Allemagne et bénéficient d’avancées technologiques telles qu’un tweeter à ruban AMT, le HEDD Lineariser – pour une mise en phase entre les différents HP du moniteur, le COP (Close Or Ported) – pour une utilisation ouverte ou fermée du moniteur, une entrée numérique (AES) et une entrée analogique, une optimisation pour le Dolby Atmos et l’intégration au DARDT (Dolby Audio Room Design Tool). Retrouvez la gamme sur le site internet de HEDD : www.hedd.audio

Et les revendeurs français : https://www.hedd.audio/pages/store-locator

Pour toute demande concernant HEDD, vous pouvez contacter Bertrand Allaume : bertrand.allaume@hedd.com ■