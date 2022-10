￼LEWITT CONNECT 6

La CONNECT 6 est une interface audio équipé de deux ports USB-C offrant une flexibilité qui change la donne pour les créateurs et les musiciens. Elle offre une connectivité analogique et numérique étendue, une intégration complète des appareils iOS/Android et des préamplis de qualité studio.

Le DSP intégré offre des pistes virtuelles, une table de mixage, une fonction loopback et un routing personnalisable géré via le logiciel CONTROL CENTER inclus.

Comme votre audio est traité par le DSP intégré, la configuration est très stable et indépendante des performances de votre ordinateur.

Tout est géré de manière pratique sur un seul appareil – plus besoin de contourner les problèmes.