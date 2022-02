Lewitt LCT 1040

Cela crée un tout nouveau paradigme qui permet d’utiliser 100% des capacités du micro.

Plus besoin de faire des allers et retours entre la régie et la cabine de prise, le tout se pilote en silence, depuis le poste de travail. De quoi aider les preneurs de son et producteurs à choisir exactement la couleur qu’ils recherchent en fonction de la prise :

Clear : Le tube fonctionne de manière optimale sur le plan technique

Warm : des aigus doux et agréables

Dark : des aigus maîtrisés pour les sources brillantes

Saturated : des harmoniques riches et une compression subtile

L’ensemble de ces modes de fonctionnement de la lampe, totalement analogiques, sont conçus pour couvrir toutes les applications et tous les styles enregistrés en studio – du violon le plus fin aux voix rugissantes du Rock. Elles sont le résultat d’une étroite collaboration entre Lewitt et des professionnels de l’audio du monde entier.