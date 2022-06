LEWITT MTP W950￼

Roman Jagl, chef de produit et chef de projet chez Lewitt, est un ingénieur du son qui a plus de 20 ans d’expérience et de tournées. Son expertise et ses essais sur le terrain étaient essentiels pour s’attaquer directement aux points faibles des micros de scène actuels et les résoudre avec des approches innovantes qui garantissent des mixages des voix exceptionnels sans les compromis habituels. « Il est intéressant de développer un produit nouveau et innovant pour un domaine qui vous est si familier. J’ai été témoin de toutes les grandes avancées dans le domaine du son live et je suis convaincu que ce microphone en fait partie. Lorsque je l’ai testé au cours des derniers mois en tournée, tous les collègues que j’ai rencontrés m’ont immédiatement demandé : « Quand est-ce que je peux en avoir un ». Roman explique : « Mais chez Lewitt, nous aimerions aussi avoir votre avis et vos réactions avant la sortie prévue. C’est pourquoi nous invitons les ingénieurs du son professionnels live à participer à notre programme de bêta-test. »

Vous pouvez dès à présent vous inscrire au bêta-test de Lewitt, et trouverez de plus amples informations sur ce microphone sur le site Web de la société. Le système modulaire MTP W950 est conçu pour les applications vocales et parlées et sera disponible au quatrième trimestre 2022.

Lien vers la vidéo du produit sur YouTube : https://lewitt.link/mtpw950-productvideo

Pour plus d’informations sur le produit : www.lewitt-audio.com/MTP-W950 ■