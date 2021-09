Line array compact d&b XSL

Contrôle de la directivité large bande

Poursuivant la vision de d&b en matière de directivité, le XSL offre un fonctionnement cardioïde sur l’ensemble du spectre des fréquences, ce qui permet de réduire les reprises de signal par les micros ouverts sur scène, d’améliorer la clarté et l’impact individuels des instruments et de réduire la coloration des médiums qui s’accumulent dans les salles de spectacle et dans les flux de diffusion et d’enregistrement. La réduction des débordements de la sonorisation de façade vers la scène et les coulisses améliore l’expérience créative des artistes, tout en donnant plus de contrôle aux ingénieurs de retour, en particulier dans les fréquences moyennes et basses.

Ce sont les techniques cardioïdes brevetées de la série SL qui permettent aux enceintes XSL d’atteindre une directivité large bande pour contrôler la dispersion des basses fréquences. Les excellentes performances sonores et la clarté du système XSL sont obtenues grâce à ce contrôle unique de la dispersion et sont encore améliorées par les technologies d&b Enabling, notamment le d&b ArrayProcessing.