Mapping architectural, sonorisé par Coda

Près de Rennes, la société Spectaculaires, spécialiste de la vidéo à grande échelle dirigée par Benoit Quéro et Ulrich Brunet à Saint Thurial, a mis tout son savoir-faire sur les mapping de bâtiments prestigieux pour les fêtes de fin d’année, choisissant Coda Audio pour le son accompagnant ces prestations vidéo. Les systèmes doivent assurer puissance, portée et intelligibilité dans un encombrement réduit afin de ne pas polluer l’image et couvrir des audiences souvent très grandes pour des bandes sonores et des voix. La compacité des systèmes a permis une intégration facile dans les immeubles souvent classés aux bâtiments Historiques. Trois sites prestigieux ont été valorisés en Mapping architectural sous la direction de David Chollet, concepteur sonore de la société. Parmi lesquels la Mairie de Rennes, sonorisée en Coda Audio ViRAY pour le spectacle « Reines », système mis en œuvre par Tony Monsifrot ; et les Cathédrales d’Angers et de Nantes qui se sont vues équipées en Coda Audio AiRAY pour le spectacle « Mystères d’Amazonie », systèmes mis en œuvre par Clément Champigny et Guillaume de Williencourt. ■