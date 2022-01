Meyer lâche le fauve￼

Le mot du fondateur

« Il s’agit de notre introduction de haut-parleur la plus importante depuis plus d’une décennie“, a déclaré John Meyer, président et fondateur de Meyer Sound. “Panther fait progresser mon engagement à fabriquer des haut-parleurs avec une réponse linéaire, une couverture prévisible et une marge étendue pour une reproduction musicale dynamique et non compressée, en particulier sur les pics transitoires. Essentiellement, Panther produit presque la même puissance et la même marge que Leo, suivant les traces de Lyon. Je suis fier de la façon dont nos ingénieurs ont atteint des critères de performance ambitieux tout en réduisant le poids et en augmentant l’efficacité énergétique. »

Des Panther pour Ed Sheeran

L’enceinte line array Panther sera expédiée en février 2022. La société de location basée au Royaume-Uni Major Tom Ltd., l’un des premiers partenaires de lancement, déploiera Panther sur la tournée 2022 + – = X (alias Mahematics Tour) de Ed Sheeran. ■