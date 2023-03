Micro-chant Lewitt MTP W950

Résumé des fonctionnalités :

Capsule à condensateur 1″ pour un son de studio exceptionnel sur scène · Microphone XLR filaire avec tête détachable pour les systèmes sans fil standard de l’industrie · Réjection arrière de plus de 90 % pour des mixages clairs · Résistance élevée au bruit du vent et aux plosives grâce à une double couche de protection de la capsule · Design « cupping safe » pour préserver la qualité sonore quelle que soit la prise en main du micro · Robustesse pour une utilisation quotidienne sur scène · Testé et éprouvé sur les plus grandes scènes du monde par des ingénieurs du son professionnels et des artistes de renom · Commutable entre les directivités cardioïde et supercardioïde · Atténuation de 12 dB commutable · Filtre coupe-bas 120 Hz commutable · Mallette de transport avec espace pour l’émetteur portatif et les écouteurs intra-auriculaires.

Vidéo produit : https://youtu.be/Atzeujhxz7o

Présentation du produit avec des exemples sonores : https://youtu.be/0RzOa77NbG0