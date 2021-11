Micro-cravates Audio-Technica BP898 et BP899

D’une conception à diaphragme ouvert, le BP899 dispose d’une réponse en fréquences optimale, et grâce à un film protecteur, il offre une grande résistance à la transpiration et à l’humidité pour des performances durables. L’embout rigide inclus, améliorera l’intelligibilité et protégera encore plus efficacement la capsule.

Nouvelle génération des micro-cravates AT898 et AT899, les BP898 et BP899 bénéficient d’améliorations importantes :

– Le câble en élastomère d’uréthane avec blindage à double spirale garantit une meilleure flexibilité, une plus grande solidité et résistance améliorée à la transpiration et à l’humidité. Les conducteurs en alliage Cuivre/étain [CuSn] haute densité améliore la résistance à la corrosion et augmente la longévité.

– Une connectique améliorée, pour écarter tout problème de faux-contacts.

– Un clip orientable pour un ajustement adapté (16 positions), et deux clips de décharge de traction pour un maintien optimal du câble et donc une meilleure isolation aux bruits mécaniques.

– Deux bonnettes incluses, chacune disposant d’un fermoir qui assurer leur fixation au micro

– Les capsules du microphone sont protégées par une structure métallique solide qui confère au circuit électronique une grande immunité aux bruits électro-magnétiques externes.

– Compatibilité à la norme RoHS.