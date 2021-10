Microphone USB double capsule AKG ARA

Les fonctions essentielles d’ARA, y compris la sélection de directivité, la coupure micro et le réglage de volume du casque, sont situées à l’avant du micro pour un accès facile. Une prise casque 3,5 mm permet un monitoring sans latence.

L’encombrement compact de l’ARA et ses options de montage polyvalentes conviendront pour une utilisation sur bureau et en studio. ARA s’installe sur son support de base intégré, un bras articulé de table ou encore un pied de microphone standard. En déplacement, il peut être utilser avec un appareil mobile et un adaptateur en option.

Les accessoires inclus comprennent un câble USB-C vers USB-A de 2 m, un adaptateur de pied de micro fileté 3/8″ vers 5/8″ et une carte d’enregistrement gratuite pour le logiciel d’enregistrement Ableton Live 11 Lite.

ARA fonctionne avec les principales applications de diffusion en direct, de vidéoconférence et d’enregistrement de musique. ■