système de micro-clip miniature NEUMANN

Stephan Mauer, Portfolio Manager, explique : « Cela faisait un moment que le son des solutions à électret ne nous donnait pas entière satisfaction. Ingénieurs du son et artistes aspirent à plus de profondeur, des basses et moyennes fréquences plus précises et une plus grande ouverture. Nous voulions aussi produire des micros à électret capables d’une performance constante de sorte que les ingénieurs du son n’aient pas besoin de compenser continuellement les tolérances de fabrication qui jouent sur le volume et la réponse en fréquence. »

Les ingénieurs du développement de Neumann ont mis six ans à trouver les capsules et les process de production les mieux adaptés au projet. Mauer ajoute : « Ces efforts ont payé. Cette capsule est à nulle autre pareille. » Avec un bruit propre atténué au minimum et un très haut volume maximum de 152 dB, le KK 14 assure une prise de son parfaite de tous les instruments quelle que soit leur puissance sonore.

Le système de micro-clip miniature est modulaire et robuste. Neumann procède à l’assemblage manuel des capsules KK 14 qui sont ensuite encapsulées dans un logement en titane. Il est très facile de désolidariser la capsule du connecteur du col de cygne. Tous les autres composants sont aussi faciles à remplacer. Neumann a voulu un système qui dure des décennies. Une simple étude comparative devrait conclure que ce microphone offre l’un des meilleurs retours sur investissement du marché.

Le système propose neuf fixations différentes pour les cuivres, les instruments à cordes, les pianos, les batteries et les percussions. « Les tests en conditions réelles auprès d’utilisateurs ont révélé que tous souhaitent pouvoir fixer le micro en position sûre et stable. Tous souhaitent également préserver leurs instruments et ne pas risquer d’abîmer les surfaces sensibles. Nous y avons réfléchi et avons développé des systèmes à ressorts autoréglables et des concepts de fixation spécifiques. »