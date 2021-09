PLASA 2021 : Nexo ePS, gamme d’enceintes d’installation

L’offre initiale de cette série, qui se fixe comme objectifs la qualité à un budget maitrisé, se compose de trois modèles passifs à deux voies accompagnés de deux caissons de graves.

Si on retrouve dans le nom ePS l’acronyme qui, depuis 25 ans, a désigné une gamme légendaire d’enceintes, à savoir les PS, c’est que le fabricant en a gardé l’esprit de simplicité et d’efficacité, avec une limitation volontaire du nombre d’accessoires et d’options, dans un but d’optimisation des coûts. Pour autant, les performances de rendement, de contrôle de directivité et qualité audio sont bien là.

Classées IP54 ou 55 (un couvercle IP protège le bornier), les trois enceintes sont respectivement équipées d’un 6’’, 8’’ et 10’’ complété d’un transducteur aigu 1,4’’.

Le SPL proposé est respectivement de 125, 128 et 130 dB. Le pavillon rotatif permet d’adapter la dispersion. Les coffrets sont en bois et la couleur peut être choisie sur demande dans la gamme RAL.