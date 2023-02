Offre spéciale : Écouteurs Yamaha TW-E3B

Pour tout achat d’une paire d’enceintes de monitoring de la série Yamaha HS ou d’un caisson de basses HS8S neufs jusqu’au 31 mars 2023, vous pouvez bénéficier d’une paire d’écouteurs TW-E3B gratuite. Perpétuant l’héritage des enceintes de studio Yamaha NS10, la série HS est reconnue comme une excellente solution de monitoring pour la production musicale en studio et home-studio, pour l’écoute de musique et les activités multimédia. Si vous souhaitez une expérience d’écoute plus individuelle, les écouteurs TW-E3B offrent jusqu’à 24 heures de lecture d’excellente qualité avec une seule charge, une assistance vocale Siri/Google et une résistance à l’eau IPX5. Achetez vos enceintes de la série HS ou votre caisson de basses HS8S pendant la période de qualification, enregistrez l’achat en ligne avant le 30 avril 2023* et nous vous enverrons gratuitement vos écouteurs TW-E3B, pour que vous puissiez profiter de l’expérience Yamaha True Sound partout où vous le souhaitez.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://europe.yamaha.com/cashback ■

*Copie de la facture et du ou des numéros de série requise