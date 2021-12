Offre spéciale Yamaha avec Qobuz

Pour tout achat d’une paire d’enceintes amplifiées de la série HS ou d’un caisson de basses amplifié HS8S chez un revendeur agréé Yamaha, entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022*, Qobuz offre un abonnement de trois mois à leur service de streaming haute résolution.

Les enceintes de monitoring de la série Yamaha HS et le caisson de basses HS8S sont adaptées à l’écoute d’un service de streaming audio sans perte tel que Qobuz, qui propose de la musique en haute résolution au format FLAC jusqu’à 24 bits/192 kHz.

Qobuz propose plus de 70 millions de titres en streaming. Vous pouvez également acheter vos albums préférés en qualité CD ou en haute résolution dans la boutique de téléchargement de Qobuz et en profiter indéfiniment. En outre, le service propose aux abonnés des vidéos d’artistes, des interviews approfondies, des critiques musicales et un magazine en ligne de tests de matériel audio et hi-fi.

Si vous achetez une paire d’enceintes de la série HS ou un caisson de basse HS8S entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et que vous enregistrez votre achat en ligne*, vous recevrez un abonnement gratuit de trois mois à Qobuz, ce qui vous permettra de profiter de la musique en streaming dans la meilleure qualité audio possible**.

Pour plus d’informations sur cette offre exceptionnelle, rendez-vous sur www.europe.yamaha.com/cashback

* Les produits doivent être enregistrés avant le 28 février 2022.

** Cette offre est réservée aux clients des pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. ■