PLASA 2021 : DiGiCo SD12T, un T pour théâtre

C’est via une évolution du logiciel d’exploitation que le SD12 se transforme en console de mixage ciblée théâtre, tout en gardant les caractéristiques physique du modèle initial ; 96 canaux d’entrées, 48 bus de mixage, une matrice 12 x 8, et la présence de deux slots pour carte DMI pour la relier par exemple à un réseau Dante ou un Waves SoundGrid. Localement, la SD12 propose huit entrées micro ligne, huit sorties ligne et huit AES/EBU plus deux entrées/sorties MADI. L’Optocore est proposé en option.

La déclinaison théâtre se singularise dans l’ergonomie de travail adaptée aux modes de fonctionnement de ce secteur. ■