PLASA 2021 : Glensound Divine, monitoring Dante et PoE

Le haut parleur 10W de la Divine est logé dans un boîtier entièrement scellé. L’amplificateur de classe D intégré, pouvant être alimenté par PoE, possède un DSP interne avec compression et limitation, configurable via l’écran LCD à l’arrière de l’appareil ou via l’application GlenController téléchargeable, conçue pour Windows 10.