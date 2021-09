PLASA 2021 : Klang:konductor, le mixage binaural étendu

KLANG:konductor est un processeur de mixage intra-auriculaire immersif offrant une connectivité ouverte aux standards d’aujourd’hui et de demain. Le mixage binaural des retours IEM se développe, et avec lui les besoins en canaux de mixage. KLANG:konductor répond à cette demande avec un système qui peut fournir 16 mixages immersifs et traiter 128 signaux d’entrée jusqu’à 96 kHz, avec une latence de traitement de moins de 0,25 ms.

Logé dans un rack 3U, KLANG:konductor étend la flexibilité de la gamme en permettant à l’utilisateur de choisir les entrées et sorties à la volée. Trois emplacements DMI sont implantés à l’arrière pour offrir une liberté d’entrées sorties et garantir une intégration dans toute configuration existante. Par exemple, avec des cartes DMI-MADI permettent d’envoyer 128 canaux d’entrée et mixages vers une console ; et une carte DMI-Dante pour connecter les mixages aux KLANG:kontrollers. Il est aussi possible convertir dans différents formats DMI, par exemple Optocore, Dante ou MADI, avec chaque carte DMI offrant jusqu’à 64 canaux d’entrée et de sortie à 48 kHz et 96 kHz.