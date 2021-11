Plug-in de monitoring dearVR MIX de Dear Reality

DearVR MIX décline sa solution de virtualisation de salle en stéréo. Le plug-in dearVR MIX AAX/VST3/AU transforme n’importe quel casque de studio professionnel en un environnement de mixage stéréo, doublé d’une technologie audio spatiale. En studio ou sur la route, dearVR MIX vous permet d’évaluer les positions, le spectre stéréo, la réverbération et les basses fréquences en toutes circonstances.

« Notre intention avec dearVR MIX était de créer des environnements acoustiques virtuels pour le mixage au casque », déclare Christian Sander, CEO de Dear Reality. « Nous avons intégré notre grande expérience de l’audio spatial en un plug-in dearVR MIX accessible à tous. »

Ce plugin propose trois salles de mixage de référence avec quatre positions de haut-parleur mono et stéréo au choix. Chaque salle de mixage peut être adaptée aux préférences de l’utilisateur qui peut contrôler le niveau de diffusion et trouver l’équilibre entre coloration et localisation grâce à l’algorithme brevetée Clarity de Sennheiser AMBEO.

dearVR MIX permet aussi le monitoring des productions dans six environnements acoustiques autres qu’un studio, comme une voiture ou un club, sans quitter le poste de travail.