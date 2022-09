REPORT DE LA 32e EDITION DE MUSICORA DU 26 AU 28 MAI 2023￼

Musicora a pris la décision de reporter la prochaine édition de cette grande fête de la musique et des musiciens du 26 au 28 mai 2023, dans un souci d’offrir aux visiteurs ainsi qu’aux exposants et partenaires les meilleures conditions pour assurer le succès de cet événement qui se tiendra à la Seine Musicale en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine. Le rendez-vous est donné au printemps prochain aux musiciens amateurs, confirmés et professionnels pour partager et découvrir la musique ainsi que la pratique instrumentale sous toutes ses formes.

https://www.musicora.com ■