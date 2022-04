Sennheiser lance le système de monitoring in-ear XS Wireless IEM￼

Tous ces désagréments peuvent décider de la réussite ou non d’une performance. Il suffit que le musicien n’ait pas un bon retour ou qu’il ignore s’il est en harmonie avec les autres membres du groupe. Avec des systèmes de retour in-ear, le système sans fil XSW IEM promet un retour fiable où que se trouve le musicien sur scène, avec un risque d’effet Larsen quasi nul. La prise en main simple et rapide des systèmes XS Wireless IEM ne requiert pas d’expertise technique. Et en désencombrant la scène, ils contribuent à libérer de l’espace sur scène et en studio. Les systèmes XSW IEM offrent une connexion sans fil professionnelle dans la plage UHF avec des préréglages de fréquences prêts à être sélectionnés. Il est également possible de sélectionner manuellement les fréquences de transmission. Les témoins rétroéclairés sur le récepteur de poche et l’émetteur aident à vérifier les réglages même en situation de faible luminosité. Un limiteur est fourni pour protéger l’ouïe de l’utilisateur et un booster hautes fréquences pour plus de détail et d’intelligibilité.

Pour le retour son, il est possible de choisir entre un mix mono (un mix, avec réglage du volume pour l’oreille gauche et l’oreille droite) ou stéréo, avec alors deux options : avec le mode Focus désactivé, le volume gauche/droite est ajusté ; en mode Focus, l’utilisateur choisit l’un des deux signaux d’entrée dont le volume sera monté, avec à la clé un mix mono personnel spécifiquement adapté aux besoins du musicien.

Un capteur infrarouge permet la synchronisation de plusieurs récepteurs de poche avec un émetteur.

Le kit XSW IEM inclut un récepteur de poche stéréo avec intra-auriculaires et batteries, plus un émetteur stéréo avec antenne, kit de montage et alimentation avec plusieurs adaptateurs selon le pays.

Quand on démarre, un émetteur avec plusieurs récepteurs de poche donne d’excellents résultats pour un prix très avantageux. Et si les musiciens ressentent à un moment le besoin de mix plus individuels, ils pourront ajouter un émetteur IEM. Le système XSW IEM est disponible au prix de vente recommandé de 599 euros (MSRP). Les récepteurs et émetteurs supplémentaires sont vendus 349 euros l’unité. Le système XSW IEM est disponible dans cinq plages de fréquences UHF, communes avec les microphones sans fil et pour instrument XSW (voir Caractéristiques techniques). ■