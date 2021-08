Séries d’enceintes Yamaha DHR et CHR

Les DHR10 et CHR10 sont des modèles 10 pouces polyvalents à deux voies conçus pour être utilisés en tant que compléments ou rappels, avec les options de configuration et de montage les plus flexibles. Ces enceintes pratiques sont également dotées d’un pavillon rotatif de 90° x 60°, ce qui permet de les installer pratiquement n’importe où, qu’elles soient montées sur un trépied, suspendues à l’aide des points d’ancrage intégrés ou installées grâce à la lyre optionnelle.

Tous les modèles DHR sont dotés d’une amplification classe D reconnue, d’un DSP intégré, d’une entrée ligne/micro facilement commutable et d’un mélangeur deux canaux.

Les modèles CHR sont dotés de deux connecteurs NL4 et profitent du DSP évolué des amplificateurs des séries Yamaha PX et PC-D, offrant des préréglages personnalisés pour ces enceintes.

Selon Chihaya “Chick” Hirai, directeur général du département Marketing et Ventes Pro Audio Yamaha, « les DHR et CHR forment une nouvelle série innovante d’enceintes actives et passives, combinant le concept d’optimisation pour des applications spécifiques et le savoir-faire acquis lors de la conception, du développement et de la production des séries haut de gamme DZR/CZR et DXRmkII, ainsi que de la série la plus accessible DBR/CBR. L’ajout de ces six nouveaux modèles nous permet une plus grande flexibilité pour offrir aux clients des solutions abordables et optimisées pour leurs besoins, renforçant ainsi de manière significative notre gamme d’enceintes audio professionnelles. »

Cliquez ici pour visionner la vidéo. https://youtu.be/wNwXa4de0SE

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site fr.yamaha.com