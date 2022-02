SPL maintenant en direct sur le marché pro français￼

Bertrand ALLAUME est le représentant officiel de SPL en France depuis le 1er février 2022 ; il a pour mission de développer la marque et ses ventes, de prodiguer des formations produits et de répondre à toutes vos questions.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Bertrand au sein de notre équipe. Son expérience et ses compétences constituent un atout majeur pour SPL, et nous sommes confiant dans sa capacité à développer les ventes et la présence de SPL sur le marché français. »

Hermann Gier, Managing Partner

Pour plus d’information et pour acquérir des produits SPL, merci de contacter :

Bertrand Allaume – Tel. : +33 6 800 470 27 – Email : bertrand@spl.audio ■