Sub ultra compact L-Acoustics SB10i

Conçu pour s’insinuer dans les espaces restreints, ce caisson de basses délivre la même signature sonore que les autres subs de la marque. Equipé d’un simple 10’’ et mesurant 54 x 54 x 17 cm pour 15 kg, il délivre un SPL max de 124 dB et descend jusqu’à 27 Hz. Tout particulièrement destiné à accompagner les X4i et 5XT, le SB10i est disponible en couleurs RAL.