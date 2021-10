Système de sonorisation autonome JBL EON ONE MK2

L’EON ONE MK2 est dotée d’une interface à trois niveaux intégrée à un écran LCD couleur qui permet aux utilisateurs de choisir entre les modes de contrôle débutant, intermédiaire ou avancé. Le système comprend des effets Lexicon tels que la réverbération, le chorus et le délai, en plus d’une suite de technologie dbx DriveRack, comprenant l’AFS (suppression automatique du larsen), des égaliseurs paramétriques, des limiteurs, des délais et des générateurs de sub-harmoniques. Des préréglages sont configurables par l’utilisateur et un égaliseur matériel est intégré avec trois boutons fixes.

La fonction Soundcraft Easy Ducking réduit le volume de la musique de fond à chaque fois que la parole est détectée, et une batterie d’une autonomie de six heures est placée dans la colonne.

Le mélangeur numérique cinq canaux est doté d’entrées et de sorties comprenant trois entrées symétriques micro/ligne sur connecteurs combo XLR/jack Neutrik, une entrée Hi-Z instrument et une sortie cascade symétrique sur jack avec volume et retard indépendant. Deux canaux d’alimentation fantôme 48 V permettent la prise en charge des microphones à condensateur.

L’EON ONE MK2 peut être contrôlé par l’application JBL Pro Connect, qui fournit un accès à distance via Bluetooth 5.0 à toutes les fonctions et préréglages, directement depuis un téléphone ou une tablette, pour un maximum de 10 unités.