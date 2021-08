Système de sonorisation portable JBL PRX ONE

Les artistes de tout niveau d’expérience obtiendront rapidement un son de qualité, en utilisant la suite complète de traitements Lexicon et dbx disponibles dans le PRX ONE, et en les mémorisant dans 8 préréglages personnalisables. Les effets intégrés incluent la réverbération, l’égalisation 8 bandes, la compression, la limitation, le ducking, l’echo, un générateur de sub-harmoniques, un délai d’alignement et l’éliminateur de larsen AFS Pro du DriveRack de dbx. Le contrôle DSP sous 3 profils offre des expériences utilisateur basées sur leur niveau de connaissance.

Les créatifs travailleront plus rapidement et plus facilement avec le mélangeur numérique 7 canaux du PRX ONE conçu par Soundcraft. Son double mode d’édition permet de contrôler les fonctions de mixage générales ou les fonctions de chaque canal, le tout gérable via un écran LCD couleur intégré ou via l’application universelle JBL Pro Control.

L’écran LCD couleur du PRX ONE offre un accès complet à toutes les fonctions, et une sauvegarde enregistre les configurations sous forme d’instantanés pour un rappel facile. L’affichage LED Simple Success offre aux utilisateurs un moyen de vérifier les niveaux et les fonctions de canal comme le mute ou l’écrêtage.