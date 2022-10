Tournée européenne de présentation du système EW-DX￼

Sennheiser annonce les dates d’une tournée européenne visant à préparer ses clients, les ingénieurs du son et techniciens HF, les salles de spectacle et le marché de la location en amont de la sortie prochaine du système de microphones sans fil EW-DX, dernièr né de la série Evolution Wireless Digital. Des démonstrations seront organisées pour que les personnes intéressées puissent découvrir et tester le système EW-DX et la technologie EW-D dans les meilleures conditions. Ils pourront aussi redécouvrir toute la gamme des capsules et des éléments de micro de la marque Sennheiser.

La tournée est prévue d’octobre 2022 à janvier 2023, et passera par la France, avec deux rendez-vous : Nantes le 15 novembre, et Lyon le 17 novembre 2022. Pour vous inscrire, c’est ici :

https://mautic.sennheiser.com/fr/pemeahighlight202209ew-dxtourlandingpageen1 ■