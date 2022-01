Yamaha RUio16-D

Yamaha lance l’interface RUio16-D accompagnée du logiciel VST Rack Pro, permettant notamment aux utilisateurs d’ajouter des plug-ins VST3 à tout système audio Dante. Cette solution mesure 180 x 125 x 42 mm, et peut être connectée à un ordinateur Windows ou Apple Mac via USB. Fonctionnant de manière transparente et à faible latence avec le logiciel VST Rack Pro (licence incluse), le RUio16-D permet l’utilisation de tout plug-in VST3 au sein d’un système audio Dante. Il élargit les possibilités de création dans les situations de sonorisation en direct, pour le streaming et d’autres applications audio. Il peut également être utilisé avec des consoles de mixage analogiques.

L’ergonomie de l’interface du logiciel VST Rack Pro simplifie l’utilisation des plug-ins VST3. Sur scène, il permet aux artistes de profiter des mêmes plug-ins que ceux qu’ils utilisent en studio lors des enregistrements, disposant de préréglages d’usine et personnalisés.

Le VST Rack Pro est fourni avec plus de 30 plug-ins créés par Yamaha et Steinberg. Il s’agit notamment d’émulations matérielles de compresseurs et d’égaliseurs classiques réalisés grâce à la technologie VCM de Yamaha, ainsi que les réverbérations Yamaha REV-X. Le pack de plug-ins Steinberg fourni inclut également des sound-shapers polyvalents tels que Quadrafuzz v2, la réverbération REVerence et le rack VST Amp, ainsi que des outils de monitoring visuel tels que Cloner, MultibandEnvelopeShaper et SuperVision.

Le RUio16-D offre 16 entrées et 16 sorties Dante, deux entrées et sorties audio analogiques, des préamplis micro et une alimentation fantôme qui lui permet aussi d’être utilisé comme interface pour les mesures acoustiques. Il dispose d’un contrôle de gain indépendant avec commutateur d’atténuation pour chaque entrée analogique, d’un contrôle de niveau de sortie Monitor/Dante/USB commuté et d’une sortie casque avec contrôle de volume.

Il intègre enfin une fonction Bypass USB qui contourne les plug-ins VST3 sans interrompre le son, tout en ajustant automatiquement le volume de sortie à un niveau préconfiguré pour garantir la poursuite du show de manière transparente.

“Le logiciel VST Rack Pro représente une étape importante pour les productions en live. Propulsé par le moteur audio primé de Steinberg et alimenté par des plug-ins VST3 de qualité supérieure, les productions sonores atteignent un nouveau niveau de qualité”, déclare Timo Wildenhain, responsable de l’audio professionnel chez Steinberg.

“Chez Yamaha, nous nous efforçons d’améliorer l’environnement de mixage pour toutes les applications en fournissant des outils nouveaux et flexibles aux ingénieurs du son”, déclare Chihaya “Chick” Hirai, directeur général du département PA Marketing & Sales de Yamaha. “Nous sommes heureux de proposer la solution RUio16-D/VST Rack Pro conçue pour être compatible avec un large éventail de tâches et d’applications : c’est le partenaire idéal des professionnels de l’audio, qui les aidera à mesure que leurs besoins se diversifient. Pour les clients qui ont investi dans des consoles et des cartes Dante, cela signifie également qu’ils pourront améliorer leur système et compléter leurs outils de création pour un investissement inférieur à certaines solutions alternatives. Nous continuerons à écouter les opinions de nos clients et à travailler dur pour fournir les solutions les plus flexibles et les plus conviviales.” ■