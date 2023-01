Yamaha STAGEPAS 200

Yamaha Corporation dévoile dans sa gamme de sonorisation portable professionnelle le STAGEPAS 200. Dans un coffret de 30 cm3 et, avec une option d’alimentation par batterie, il convient à un large éventail d’applications, des spectacles de rue à tous types d’évènements, fêtes et discours.

Un haut-parleur à compression coaxial de 8″ (BF) + 1,4″ (HF) est alimenté par un amplificateur de classe D de 180 W, offrant à la fois une bonne pression acoustique, une réponse en phase précise, et une dispersion naturelle des hautes fréquences. La section de mixage numérique intégrée à cinq canaux (trois entrées micro/ligne mono et une entrée ligne stéréo) offre une grande flexibilité pour un système de sonorisation compact. Chaque canal d’entrée est équipé d’un égaliseur/préréglage et d’une commande d’effet 1-knob exclusives à Yamaha. Avec le compresseur « Mode » sur la sortie principale, les utilisateurs peuvent créer le son qu’ils souhaitent.

L’égaliseur/préréglage à un bouton pour les canaux d’entrée 1-3 comprend également un simulateur de microphone intégré, ce qui permet de régler le son optimal pour les guitares acoustiques. Un ducker permet de réduire le volume des autres sources lorsqu’un microphone est utilisé, tandis qu’un filtre anti-larsen intelligent élimine automatiquement les parasites indésirables.

Le STAGEPAS 200 est simple d’utilisation : outre les commandes embarquées, l’application Yamaha STAGEPAS Controller pour iOS et Android permet de contrôler à distance le volume, l’égalisation et les effets comme la réverbération, la compression, le simulateur de microphone, l’atténuateur et le suppresseur de larsen. Les réglages peuvent être sauvegardés et rappelés, ce qui réduit considérablement le temps de configuration.

La polyvalence du système est soulignée par un pied en caoutchouc permettant d’incliner le STAGEPAS 200 à 30º ou 60º, pour l’utiliser comme enceinte au sol ou comme retour de scène pour les artistes. La base du coffret abrite également un puits de 35 mm, ce qui permet de le monter directement sur un pied d’enceinte ou même sur un caisson de basses à l’aide d’une barre de couplage.

Outre le STAGEPAS 200 standard, Yamaha propose le STAGEPAS 200 BTR, le premier produit Yamaha Pro Audio incluant une batterie lithium-ion rechargeable de haute capacité. Offrant jusqu’à 10 heures de fonctionnement continu entre deux charges, la batterie BTR-STP200 permet au système de fournir des performances fiables, même dans des endroits éloignés où aucune autre source d’alimentation n’est disponible, renforçant ainsi la devise de la série STAGEPAS : « Le monde entier est votre scène ». La batterie BTR-STP200 est également disponible séparément.

Une option supplémentaire est le CASE-STP200, une valise de transport dédiée avec des roulettes et une poche de rangement pour les câbles et autres accessoires.

« Le STAGEPAS 200 vient renforcer notre gamme de systèmes de sonorisation portables professionnels, proposant un nouveau niveau de qualité sonore et de polyvalence dans un coffret remarquablement compact », déclare Thomas Hemery, General Manager – Yamaha Pro Audio Marketing and Sales. « C’est le système de sonorisation idéal pour un large éventail d’utilisations, des performances impromptues en extérieur aux présentations et aux fêtes. Nous sommes sûrs qu’il sera une excellente solution pour toutes celles et ceux qui ont besoin d’un système de sonorisation véritablement portable. »

Plus d’informations : https://fr.yamaha.com/fr/products/proaudio/pa_systems/stagepas_200/

Vidéo : https://youtu.be/FDYdvxDGGM8 ■