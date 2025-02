Ce stroboscope LED IP65 haute performance peut également être utilisé comme wash de forte puissance. Sa conception hybride comprend une bande LED blanche centrale qui reproduit l’effet d’un filament xénon traditionnel, ainsi que des modules LEDs RVB+BC.

Avec ses capacités de pixel mapping avancées, le Sunblast FLX offre un contrôle précis sur 28 pixels individuels, 12 pour la bande LED blanche et 16 pour la dalle RVB+BC. Ils se contrôle en DMX, RDM, WDMX, CRMX (carte Timo Fx LumenRadio intégrée), Art-Net et sACN. Conçu pour un assemblage facile et sans outil, le Sunblast FLX dispose d’un système de montage modulaire qui prend en charge les configurations verticales et horizontales en clusters.