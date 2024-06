Le Synergy 6 Profile de DTS est un spot LED intégrant un module couteaux. Très silencieux (38 dB(A) à 1 m en mode silent), compact (34,5 kg) mais puissant

25 100 lm), il monte une source LED blanche 7 000 K de 570 W. Les effets sont nombreux et variés : zoom longue course 4,6 à 43 °, CMJ et CTO linéaires, roue de couleurs, filtre IRC 90, système de découpe par quatre couteaux indépendants, roue de gobos rotatifs, deux prismes superposables dont un circulaire à 24 facettes, effet Dynamove (brevet DTS), roue d’animation, frost linéaire. Entièrement conçu et fabriqué en Italie chez DTS, il est garanti trois ans, comme la totalité des produits de la marque.