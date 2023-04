Entreprendre.Service-Public.fr, un an déjà !

Lancé il y a tout juste un an, le site officiel d’information administrative pour les professionnels et les entrepreneurs peut s’enorgueillir d’avoir été visité par plus de 30 millions de connexions, 78 % d’utilisateurs s’estimant satisfaits. Avec aujourd’hui près de 129 000 visites par jour, ce site gratuit propose des accompagnements dans des domaines variés tels que le développement de l’activité commerciale, les aides à l’embauche ou les problèmes de trésorerie.

Ce sont ainsi, en 2022, plus de 5 000 professionnels qui ont fait appel et ont été rappelés par des conseillers de ce service.

Entreprendre. Service-Public. fr, ce sont aussi plus de 532 fiches d’information proposées aux porteurs de projets et dirigeants de PME, de TPE, indépendants et entrepreneurs individuels, mais aussi différents outils en ligne tels que des simulateurs, des formulaires administratifs…

Et bientôt, le site devrait être enrichi en nouveaux contenus et en nouvelles fonctionnalités.