Une campagne pour la sécurité au travail

Face au nombre important d’accidents du travail graves et mortels, plus 100 blessés par jour et 640 000 en 2021, dont 39 000 ont débouché sur une déclaration d’incapacité permanente et 693 sur un décès, le gouvernement vient de lancer une campagne de prévention.

Dénommée Sécurité au travail : responsabilité de l’entreprise, vigilance de tous, cette campagne portée par un clip et des témoignages vidéo a pour objectif d’informer, sensibiliser, alerter toutes les parties, employeurs comme salariés sur les risques d’accidents.

L’accent est également mis sur la responsabilité de l’entreprise dans la prévention des accidents et l’existence de mesures légales de prévention et de protection.