Vente aux enchères publiques : Matériel audio, vidéo, écrans LED

A la suite d’une ordonnance du Tribunal de Commerce de Quimper, L’hôtel des ventes de Quimper et Maître Tiphaine LE GRIGNOU, commissaire-priseur judiciaire, organisent une vente aux enchères publiques dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NOVASCREEN, spécialisée dans la production audiovisuelle et évènementielle.

A ce titre, un important lot de matériel audio et vidéo sera présenté à la vente, et notamment du matériel de marque YAMAHA, BLACK MAGIC, TERADEK, SENNHEISER, ROLAND et BERHINGER.

La vente aura lieu le 29 juin 2022 à 14h à l’Hôtel des ventes de Quimper, situé 105 avenue de Kerrien à Quimper, mais également en LIVE via le site internet www.interencheres.com

Exposition publique : les différents lots seront visibles sur rendez-vous, le 29 juin de 9h à 12h, au siège de NOVASCREEN, situé 66 avenue de Keradennec à Quimper.

Retrouverez la liste exhaustive du matériel vendu et les conditions générales de vente sur www.interencheres.com

Frais : 14,28%

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information par mail judiciaire@hdvquimper.com ou par téléphone au 02 98 52 97 97. ■