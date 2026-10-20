L’université néerlandaise de Twente a changé le système de sonorisation d’un amphithéâtre dans lequel le line array de 12’’ en place était volumineux, visuellement encombrant et de moins en moins fiable. Un système GEO M6 ultra-compact, complété par des enceintes ID24 couvrant les rangées supérieures de la salle à la pente très raide ont été préconisés. Les enceintes sont blanches pour se fondre dans le décor, et une paire de caissons de graves L15 est installée au plafond, ce qui les rend totalement invisibles depuis la salle. L’amplification et le traitement des grappes et subs sont assurés par des NXAMP4X1 TD, tandis que les six ID24 sont alimentées par des nanoNXAMP.