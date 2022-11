NEXO au centre Naha Cultural Arts Theatre

Le Naha Cultural Arts Theatre d’Okinawa (Japon) contient deux salles, pouvant accueillir respectivement 1 600 et 300 personnes, et équipées de systèmes NEXO. Des line arrays en GEO M10 avec subs MSUB15 sont accrochés sur la scène dans le grand théâtre, avec des clusters supplémentaires en débouchage latéral et des ID24 comme auxiliaires sous le balcon. Des clusters de NEXO GEO M6 sont accrochés en L, C, R dans le petit théâtre, avec des PS10 comme haut-parleurs latéraux et des ID24 utilisés pour couvrir les zones de sièges sous les balcons. L’amplification et le traitement des deux systèmes sont assurés par trois racks de processeurs alimentés par des NXAMPMK2. ■