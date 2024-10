Créé en 1957, ce festival est géré par un groupe de 350 bénévoles et se déroule dans différents lieux de la ville, de la grande scène du théâtre des Ribières à la place Henri Coursaget, en passant par l’église Saint-Maxime, la Guinguette et les Halles. Le prestataire de services événementiels Blackline Event a déployé des stacks composés de six Nexo Geo S12 par côté pour la scène principale, complétés par deux Nexo PS15 en out-fills, deux PS15 au centre, six PS10 en near-fills et trois PS15 en délais. Six subs Nexo RS18 ont été empilés à gauche et à droite en mode cardioïde pour limiter la dispersion des basses sur la scène.